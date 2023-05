Przedstawiciele Fundacji Kalwaria Pakoska protestują przeciw budowie kompostowni w Pakości

A oto treść protestu:

"Fundatorzy oraz Rada Programowa Fundacji Kalwaria Pakoska wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec planów inwestycyjnych zmierzających do budowy kompostowni w centrum naszego miasta. Planowana lokalizacja, mimo iż teren należy do podmiotu prywatnego, to jednak usytuowana jest w pobliżu: ścieżek kalwaryjskich, kościoła pw. Św. Bonawentury, rynku i domów mieszkalnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Noteć. Nasz sprzeciw wypływa w głównej mierze z faktu, iż lokalizacja ta sąsiaduje również z terenem Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska, na który inwestycja ta będzie miała niewątpliwie wpływ na skutek emisji hałasu, pyłów oraz szkodliwych substancji chemicznych.

Utworzony Park Kulturowy powstał przy ogromnym wysiłku ówczesnych władz i całej gminy, sponsorów oraz pozyskanych specjalnie w tym celu środków z Unii Europejskiej. Nasza Kalwaria jest sukcesywnie odrestaurowana dzięki zaangażowaniu fundatorów, członków Rady Programowej oraz mieszkańców naszego miasta, którzy wspierają ten cel podczas okolicznościowych zbiórek, czy przekazując na odpis podatkowy w wysokości 1,5 % należnych podatków. Kalwaria jest drugim w całej Polsce obiektem sakralnym tego typu. Bardzo nam zależy na dalszej i jeszcze większej promocji tego obiektu, skutkującej jeszcze częstszymi przyjazdami grup pielgrzymów, turystów w ramach grup zorganizowanych lub indywidualnych z okolicznych miasta i całej Polski. Szczególnie, że w pobliżu Pakości zlokalizowano obiekty o charakterze sanatoriów i uzdrowisk.