Irena Santor ma wielki sentyment do swojej szkoły w Solcu Kujawskim. Przyjechała na jubileusz

Pierwsza Dama Polskiej Piosenki często przyjeżdża z przyjaciółmi do Solca Kujawskiego, by pokazać im miejsca bliskie jej sercu. Ma tu swoje ławeczki i salonik. Teraz przyjechała na jubileuszową galę do SP nr 1 w Solcu Kujawskim. To szkoła, do której chodziła w dzieciństwie i którą bardzo ciepło wspomina.