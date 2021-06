Izabella Scorupco zachwyciła zdjęciem w bikini. "Wyglądasz jak milion dolarów!" [zdjęcia - 15.06.2021]

- Czy powinniśmy się martwić, że nasz kapitan ma na szyi ortezę..? (kołnierz ortopedyczny, który służy do stabilizowania górnego odcinka kręgosłupa - dop. autora) - podpisała zdjęcie Izabella Scorupco.

Zdjęcie wzbudziło zachwyt wśród Internautów i Internautek. Fani Izabelli Scorupco rozpływają się na widok gwiazdy, przyznają, że jej ciało jest idealne. "Boże! Wyglądasz jak milion dolarów!", "Nadal masz wygląd dziewczyny Bonda", "Z każdym dniem coraz bardziej seksowna!", "To jest zdjęcie z przerw na planie z czasów kręcenia Golden Eye??? Bo to niemożliwe, że to ze wczoraj...", "Bogini!" - między innymi takie komentarze pojawiły się pod zdjęciem opublikowanym na oficjalnym kanale Izabelli Scorupco na Instagramie.