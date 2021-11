Jacek Olech otrzymał od miasta Inowrocław nadpłatę za opłaty komunalne. Pozostali inowrocławianie mają problem. Dlaczego?

Przypomnijmy, w październiku 2017 roku inowrocławscy radni przyjęli uchwałę o zmianie uchwały o rozliczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzili podwyżkę opłat. Uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten orzekł jej nieważność, i to nie ze względu na wysokość podwyżki, ale na sposób rozliczania opłat, z podziałem na gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe.

Jacek Olech powołując się na orzeczenie NSA unieważniające uchwałę z 2017 roku, wystąpił więc do prezydenta Inowrocławia o stwierdzenie nadpłaty oraz zwrot nadpłaconych pieniędzy wraz z odsetkami.

Postępowanie w sprawie zostało umorzone. Jacek Olech został poinformowany, że swoich praw może dochodzić na drodze sądowej. Zamiast do sądu wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które stwierdziło, że ratusz nie mógł umorzyć postępowania. Były radny zwrócił się ponownie do prezydenta. Zwrotu nadpłaconych pieniędzy nie otrzymał, więc ponownie wystąpił do SKO, które tym razem wydało tzw. rozstrzygnięcie reformacyjne za władze Inowrocławia, stwierdzające istnienie nadpłaty i konieczność przelania jej na konto Jacka Olecha. Trafiło tam 64 złote, ale bez odsetek.