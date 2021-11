Jahenns Manigat nowym ulubieńcem fanów Twardych Pierników? "Kibice dodają mi energii"

Jahenns Manigat w Toruniu zastąpił Andre Spighta, który zwiał z Polski po dwóch meczach. Okazuje się, że nic lepszego nie mogło spotkać Twarde Pierniki. Manigat okazał się graczem dojrzalszym, pracowitym i przede wszystkim dużo bardziej zaangażowany w defensywę. Idealnie wpasował się w schemat drużyny Ivicy Skelina, doskonale wywiązuje się z roli obrońcy wspierającego Maurice'a Watsona i nie forsującego własnych statystyk.

W meczu z mistrzem Polski to jego trafienia z dystansu pozwoliły zbudować drużynie decydującą przewagę. - Zwycięstwo z takim rywalem jest czymś szczególnym dla naszego klubu. Mieliśmy w niektórych momentach duże problemy w defensywie, ale do końca byliśmy razem. Ta drużyna ma taki charakter, nigdy nie poddajemy się. Nasz trener został wyrzucony z hali, ale my walczyliśmy do końca. Jeśli będziemy pokazywać w kolejnych meczach takiego ducha walki, to trudno będzie nas pokonać - podkreśla koszykarz.