Jaja, szynka, kiełbasa, baranek. Tyle w Kujawsko-Pomorskiem kosztują produkty na wielkanocny stół

W świątecznym koszyku nie może zabraknąć np. masła na baranka, chleba, jajek, szynki czy kiełbasy. Mamy aktualne ceny z regionu i z czterech wcześniejszych lat!

W Wielkanoc wydamy mniej na prezenty, bo ważniejsze jest, co znajdzie się w koszyku i na świątecznym stole. Nie ma święconki bez chleba, jajek, szynki czy baranka. Ponadto przygotowujemy świąteczne śniadanie i obiad, na stole pojawia się również ciasto: babki, mazurki, serniki, makowce.

To nie jaja, bo jaja są naprawdę tańsze!

Ja wynika z cen, które otrzymaliśmy z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy chleb pszenno-żytni (0,5 kg) kosztuje teraz w regionie średnio 4,55 zł. W czasie, który bierzemy pod lupę, ten produkt drożał. W 2020 roku płaciliśmy 2,67 zł, w 2021 - 2,88 zł, 2022 - 3,54 zł, 2023 - 4,42 zł. Jajka są tańsze niż rok temu - dziś wydamy 0,92 zł za sztukę, rok temu to było 0,99 zł (2020- 0,59 zł, 2021 - 0,56 zł, 2022 - 0,67 zł).

Baranek, ryby i olej - zapłacimy mniej!

Masło na baranka (o zawartości tłuszczu ok, 82,5% - za 200 g) kosztuje 7, 08 zł i to również mniej niż przed ubiegłoroczną Wielkanocą, gdy za kostkę trzeba było zapłacić 7,86 zł. W 2022 roku to było 7,01 zł, 2021 - 5,93 zł, 2020 - 6,05 zł.

W wiosenne święta spożywamy także ryby. I znów dobra wiadomość! Ryby kosztują mniej. I tak np. na 1 kg morszczuka wydamy 38,51, rok temu kosztował 39,95 zł, ale w 2022 roku - 29,67 zł, 2021 - 27,42 zł, 2020 - 27,12 zł. Mocno potaniał olej, za który teraz trzeba zapłacić 9,2 zł (rzepakowy produkcji krajowej za 1 l). W 2023 roku jego cena wynosiła 12,12 zł, w 2022 - 9,32 zł, 2021 - 6,53 zł, 2020 - 6,26 zł.

Wypieki będą tańsze!

Podobnie cukier i mąka na świąteczne wypieki. Cena 1 kg cukru to 5,15 zł, podczas gdy rok temu to było 6,35 zł, w 2022 - 3,35 zł, 2021 - 2,77 zł, 2020 - 2,61 zł. Kilogram mąki kosztuje 3,44 zł, w 2023 jej cena wynosiła 4,44, w 2022 roku - 3,28 zł, w 2021 - 3,04 zł, 2020 - 2,83 zł.

Trochę tańszy niż rok temu jest drób , na 1 kg kurczaka patroszonego wydamy obecnie 11,05 zł, a rok temu kosztował 11,80 zł, w 2022 - 10,54 zł, 2021 - 8,48 zł, 2020 - 8,42 zł.

, na 1 kg kurczaka patroszonego wydamy obecnie 11,05 zł, a rok temu kosztował 11,80 zł, w 2022 - 10,54 zł, 2021 - 8,48 zł, 2020 - 8,42 zł. Za to polędwica drobiowa kosztuje więcej, bo dziś 33,16/kg, a przed poprzednią Wielkanocą kosztowała 31,05 zł, w 2022 - 25,04 zł, w 2021 - 24,33 zł, 2020 - 23,74 zł.

Szynka, kiełbasa, twaróg - są droższe!

Podrożała zaś szynka (wieprzowa, gotowana i wędzona). Cena 1 kg tego produktu sięga dziś 44,55 zł, rok temu kosztowała 39,24 zł (w 2022 - 35,59 zł, 2021 - 33,91 zł, 2021 - 33,83 zł). Więcej zapłacimy także za kiełbasę (wędzoną), 34,04 zł/kg, w 2023 roku kosztowała 31,77 zł, w 2022 - 22,88 zł, w 2021 - 21,29 zł, w 2020 - 21,58 zł.

Nieco droższy jest również twaróg na sernik - za kilogram trzeba zapłacić 20,71 zł, w 2023 roku to było 20,24 zł, 2022 - 15,49 zł, 2021 - 14,71 zł, 2020 - 14,56 zł.

Z warzyw przez rok podrożały np. ziemniaki, ale tańsza jest cebula, 1 kg ziemniaków kosztuje 2,54 zł (2023 - 2,02 zł, 22 - 1,83 zł, 21 - 1,39 zł, 20 - 2,28 zł). Cebula potaniała z 4,37 zł/kg w 2023 r. do 4,26 w 2024 r. W 2022 kosztowała 3,22 zł, 2021 - 2,81 zł, 2020 - 3,47 zł. Więcej kosztują jabłka, teraz to 4,01 zł/kg, w 2023 - 3,61 zł, 2022 - 3,33 zł, 2021 - 3,73 zł, 2020 - 3,73 zł.

568 złotych - tyle wydamy na święta

Ile planujemy wydać na Wielkanoc 2024? Jak wynika z cyklicznego badania Barometr Providenta, w tym roku Polacy planują przeznaczyć na święta średnio 568,8 zł. To o 30 zł mniej niż w zeszłym roku. Niemal połowa z nich przewiduje, że koszty zbliżającej się Wielkanocy będą porównywalne do tych w poprzednich latach, a więcej niż co czwarty spodziewa się większych wydatków.

- Łącznie 56,3 proc. osób planuje utrzymać koszty tegorocznej Wielkanocy na niższym lub takim samym poziomie jak w poprzednich latach - komentuje Karolina Łuczak, rzeczniczka prasowa Provident Polska. Wśród nich, 31,4 proc. zaoszczędzi, kupując tańsze zamienniki, 30 proc. skorzysta z promocji, natomiast 32,4 proc. (dokładnie tyle samo co w 2023 r.) nie kupi wszystkich potrzebnych produktów. Prawie co piąty badany ograniczy wydatki celebrując w mniejszym gronie. Mistrzami w stosowaniu tańszych zamienników są osoby w wieku 45-55 lat (62 proc.), a także mężczyźni – wykorzystuje ją 45,7 proc. z nich w porównaniu do 15 proc. kobiet.

Z kolei panie częściej niż panowie rezygnują z zakupu wszystkich potrzebnych produktów (36 proc. wobec 29,5 proc. mężczyzn). Promocje są natomiast mocną stroną 60,7 proc. ankietowanych z grupy wiekowej 45-44 lata.

Ostatnie zakupy bez VAT-u!

Wielkanocne zakupy zrobimy jeszcze z zamrożonym VAT-em na podstawowe produkty żywnościowe, bowiem zerowa stawka obowiązuje do końca marca. Od 1 kwietnia ten podatek będzie doliczany do ceny na paragonie, a to oznacza, że gdy wzrośnie zapłacą go klienci, więc ceny mogą pójść w górę. Na koniec przypominamy, że na świąteczne zakupy możemy się wybrać też w najbliższą niedzielę handlową - 24 marca.

