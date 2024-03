Jajka zamiast kiełbasy wyborczej. Piotra Kociorskiego, kandydata PiS wspierał... kogut

Urzędnik, pielęgniarz w ZOO, zakonnik

Kociorski to enfant terrible lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Co prawda deklaruje wielkie przywiązanie do szefa partii, to jednak jego niewyparzony język nie omija działaczy własnej partii.

Kandydat PiS startuje z szóstego miejsca, ale jest przekonany o swojej wygranej. W kampanii przedstawia się jako „ostatni rolnik z Torunia”, choć swoje ukochane kury i gołębie hoduje na zaledwie 600-metrowej działce.

Ale rolnictwo to niejedyna profesja, do której się przyznaje. Na swoim blogu pisze o sobie: "Rzeźnik, dziennikarz, handlagier w cyrku, zakonnik, hodowca drobiu grzebiącego, urzędnik, kierownik fermy niosek, brygadzista w chłodni, snycerz, pielęgniarz w ZOO, reproduktor, witrażysta, pisarz, ornitolog, milicjant".