Jak zginęła Klaudia Kazieczko z Brodnicy? Po raz trzeci sprawdzano, czy ktoś przyczynił się do śmierci dziewczyny

Klaudia Kazieczko z Brodnicy 23 sierpnia 2015 r. około godz. 18 wyszła ze swojego domu i od tamtej pory już do niego nie wróciła. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy po zgłoszeniu zaginięcia przez rodzinę rozpoczęli poszukiwania 18-letniej dziewczyny. Poszukiwania trwały do 25 sierpnia. Około godz. 12.00 znaleziono ciało nastolatki w jeziorze w Szczuce. Za przyczynę śmierci Klaudii uznano utonięcie. Potwierdziła to sekcja zwłok.

Chociaż nie stwierdzono bezpośredniego związku innych czynników ze zgonem licealistki, najbliżsi Klaudii mieli wątpliwości, czy do jej śmierci ktoś się nie przyczynił.

Wcześniej jej były chłopak Daniel J. pisał do niej wulgarne sms-y, miał ją obserwować, nachodzić, rozesłał jej nagie zdjęcia. Nad jeziorem w Szczuce, w którym utonęła Klaudia znaleziono natomiast śmieci, które miały według najbliższych wskazywać na to, że Klaudia mogła być nad tym jeziorem z kimś jeszcze, mimo że nad jezioro taksówką pojechała sama.