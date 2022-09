Jaka będzie nowa Energa Toruń? Do sprawdzenia już w ten weekend!

W ten weekend Energa rozegra dwa mecze kontrolne w ramach VIII Memoriału im. Stanisława Łęgowskiego. W hali bocznej Areny Toruń podejmie beniaminka z Pruszkowa w sobotę o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 12.00 (wstęp na oba mecze bezpłatny).

Do tej pory "Katarzynki" rozegrały trzy mecze sparingowe i podczas turnieju w Bydgoszczy przegrały z Arką Gdynia, Ślęzą Wrocław i Basketem 25 Bydgoszcz. Wtedy jednak brakowało jeszcze skrzydłowej Marte Grays, teraz trener Elmedin Omanić będzie miał cały skład do dyspozycji.

Rywal z Pruszkowa to tegoroczny beniaminek ekstraklasy. Drużyna trenera Bartłomieja Przelazłego wystawia do rozgrywek wyłącznie krajowy skład, oparty na zawodniczkach, które wywalczyły awans. Najbardziej doświadczona jest natomiast Magdalena Parysek-Bochniak, która przed laty z powodzeniem występowała w MKK Siedlce i Enea AZS Poznań, a nowymi twarzami są m.in. Marta Stawicka z Politechniki Gdańskiej oraz Weronika Papiernik z MUKS Poznań.

To zapewne nie będzie ostatni sprawdzian toruńskiej drużyny. Sezon Basket Ligi Kobiet rusza za w ten weekend, ale Energa pierwszy mecz rozegra dopiero 15 października we Wrocławiu. Inauguracyjny mecz w Poznaniu został przełożony na 16 listopada z powodu powołania do kadry Aleksandry Pszczolarskiej.