Jaka będzie przyszłość Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu? MON uspokaja

Z zapytaniem do Ministerstwa Obrony Narodowej zwrócił się jeszcze jako poseł, obecnie sekretarz stanu w MSW, Tomasz Szymański.

"MON nie podjęło działań"

Chodziło o prowadzone zwykle w listopadzie postępowania przygotowującego do zawarcia kontraktów na naprawę oraz modyfikację przeciwlotniczych i przeciwrakietowych wozów bojowych 9A33 OSA (SA-8) na kolejny rok. Kontrakty, które spółka zawiera z Ministerstwem Obrony Narodowej, są podstawą jej funkcjonowania. Pracownicy byli zaniepokojeni, że do końca listopada MON „nie podjęło działań, analogicznych jak w latach poprzednich, w wyniku których możliwe byłoby zawarcie kontraktu umożliwiającego spółce przeprowadzanie w 2024 roku napraw oraz modyfikacji przeciwlotniczych i przeciwrakietowych wozów bojowych 9A33 OSA (SA-8)”. To natomiast poskutkowałoby zwolnieniami oraz falą odejść „i tym samym bezpowrotną utratą wypracowanych przez dekady kompetencji”.