Tak wygląda pojazd do przewozu rakiet Patriot. Powstał w WZU Grudziądz i został nagrodzony "Defenderem". Zobacz zdjęcia

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowane zostały pojazdy specjalne przygotowane przez Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu we współpracy ze spółkami Jelcz oraz Autosan.

To pojazdy transportowo-załadowcze do przewozu rakiet dla systemu "Wisła", budowanego w oparciu o system rakietowy "Patriot", który Polska kupuje od Amerykanów. Na pojazdy składają się kołowa platforma oraz przyczepa logistyczna do przewozu rakiet.