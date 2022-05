Jakie drzewa sadzić wśród pól? Takie, które szybko zaleczają rany zadane przez sarny

Wzorcowe gospodarstwo

Wsparcie dla nowych grup producentów rolnych. "Twórzcie grupy, one nie upadną"

Z biegiem lat zadrzewienia były usuwane w Turwi i całej Polsce. Do ich odtwarzania zachęca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oferując finansowe wsparcie. Wnioski w tej sprawie można składać od 1 czerwca do 31 lipca br. w biurach powiatowych ARiMR.

Dofinansowanie przyznawane będzie rolnikom oraz jednostkom samorządu terytorialnego na założenie zadrzewień o powierzchni 0,1 - 0,5 ha i szerokości nie większej niż 20 m. Zadrzewienia takie możliwe będą do wprowadzenia na gruntach ornych. W składzie gatunkowym nasadzeń preferowane będą gatunki liściaste (co najmniej 90 procent). Pomoc na założenie zadrzewienia, w zależności od nachylenia terenu, wyniesie od 10 892 zł/ha do 13 664 zł/ha. Dodatkowo przyznawane będzie wsparcie na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniami od zwierzyny.