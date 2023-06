Jakub Błaszczykowski pożegnał się z reprezentacją Polski. Zobaczcie jego zdjęcia z meczu z Niemcami

Jakub Błaszczykowski w pierwszej reprezentacji Polski zadebiutował 28 marca 2006 w towarzyskim meczu z Arabią Saudyjską wygranym 2:1. Ówczesny selekcjoner Paweł Janas chciał zabrać go na mistrzostwa świata do Niemiec, ale na przeszkodzie stanęła kontuzja. Także dwa lata później z powodu kontuzji ominął go turniej finałowy mistrzostw Europy w Austrii i Szwajcarii

Swoją pierwszą bramkę dla reprezentacji Polski zdobył 22 sierpnia 2007 w zremisowanym 2:2 towarzyskim spotkaniu z Rosją w Moskwie. 17 listopada 2010 zadebiutował w roli kapitana reprezentacji podczas meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej wygranym 3:1.

Podczas Euro 2012 rozgrywanym w Polsce i na Ukrainie asystował przy bramce Roberta Lewandowskiego w meczu z Grecją (1:1) i strzelił gola w spotkaniu przeciwko Rosji (1:1).

Z powodu kontuzji nie grał w kadrze przez blisko dwa lata wrócił do niej w 2015 roku i ponownie był jej czołową postacią. Podczas Euro 2016 rozgrywanego we Francji strzelił jedynego gola w spotkaniu z Ukrainą (1:0). Potem zdobył bramkę w meczu 1/8 finału przeciwko Szwajcarii (1:1, wygrana Polaków w rzutach karnych). W ćwierćfinale przeciwko Portugalii nie wykorzystał decydującej jedenastki i Polska odpadła z turnieju.