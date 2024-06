Jakub Skadorwa z CUK Aniołów Toruń: - Czekam na derby z Bydgoszczą!

To prawda. Mieszkam już trochę czasu w Toruniu i wiem, że dla kibiców z obu miast taka rywalizacja w sporcie jest bardzo ważna. Dla mnie będzie to także szczególny mecz indywidualnie. W Viśle gra teraz Łukasz Szarek, z którym rywalizowałem o miejsce w ataku toruńskiej drużyny w pierwszym sezonie. Fajnie będzie zmierzyć się na parkiecie.

Fajnie uczestniczyć w takim projekcie i z bliska widzieć, jak klub i zespół rozwijają się z sezonu na sezon. Długo czekałem na powrót do I ligi. Ostatni raz grałem tam w 2017 roku, wtedy byłem młodym chłopakiem, który oglądał starszych kolegów z ławki, teraz mam swoje ambicje. Jeszcze nie wiem z kim będę rywalizował o miejsce w składzie, ale łatwo go nie oddam. Chciałbym pokazać swoją wartość na parkiecie.

Bardzo mi zależało na awansie z Aniołami. Przypominam sonie czasami tą ostatnią akcję w decydującym meczu finału w Toruniu. Po niej zamknąłem oczy i kompletnie się odciąłem, nawet nie czułem radości, wszystkie emocje nagle puściły. Cały sezon powtarzałem, że nie czuję presji, ale tak naprawdę w głowie miałem cały czas ten awans, na każdym treningu, na każdym meczu to czułem.

Zdarza się to coraz częściej. Po wywalczeniu awansu wybraliśmy się z całą drużyną na wspólne świętowanie i czuliśmy, że jesteśmy rozpoznawalni. Ludzie nas zaczepiali i gratulowali sukcesu. Zrobimy wszystko, aby siatkówka była coraz ważniejszym sportem w Toruniu.

Łzy bohatera ostatniej akcji. Tak CUK Anioły awansowały do I ligi. Zobaczcie wideo!

I liga to jedna zasadnicza różnica: nie będzie już słabych drużyn, jak w II lidze, każdy rywal to wyzwanie.

Dla nas to lepsze rozwiązanie. Każda drużyna będzie mocna i do takiego meczu zawsze podchodzi się ze 100-procentową mobilizacją. W II lidze często jechaliśmy na mecz i stawialiśmy sobie za cel, żeby nie stracić seta. To nie pomaga w utrzymaniu formy.