Jan Nowicki wybrał to zdjęcie za życia. I dalej jego wizerunek znajduje się na tablicy reklamującej Kowal

Do sierpnia w Kowalu potrwają utrudnienia. Ale droga nr 265 będzie w końcu równa

Obie tablice zostały zainstalowane dzięki dotacji unijnej w 2014 roku. - Jan Nowicki, jeszcze za swego życia, zwrócił mi uwagę, że jego podobiznę zniszczyły cokolwiek promienie słoneczne, a pewnie także i deszcz - przyznaje burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski. Jak się okazuje, aktor wybrał też zdjęcie, które miało zastąpić Jego wcześniej eksponowaną podobiznę.

Burmistrz obiecał, że zdjęcie na tablicy zostanie wymienione. I słowa dotrzymał. Od 17 marca nowe zdjęcie aktora zastąpiło to wcześniejsze. Jeśli chodzi o podobiznę Kazimierza Wielkiego to na razie jest w dobrym stanie, więc nie trzeba jej jeszcze odnawiać.

Burmistrz Kowala zapowiada, że jak znajdzie się w budżecie miasta trochę wolnych pieniędzy, to zainstalowane też zostaną witacze z obu stron drogi wojewódzkiej nr 265, czyli na ul Tylickiego i ul. Piłsudskiego.