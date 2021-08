Jarosław Gowin w Warszawie, Dobromir Szymański w Inowrocławiu – nowe scenariusze

- Byłem w Warszawie i słyszałem już wcześniej jakie głosy docierają z klubu parlamentarnego PiS-u – relacjonuje Szymański. - Zaraz po wyrzuceniu Jarosława Gowina sam również zdecydowałem odejść, bo uważam, że to co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość zrobiło jest świadectwem braku jakiejkolwiek klasy, to rzecz niedopuszczalna - jeśli wicepremier i i minister rozwoju dowiaduje się o swojej dymisji od dziennikarzy, a nie a nie od swojego koalicjanta.

Dobromir Szymański twierdzi, że nie był również w stanie zaakceptować „horrendalnej podwyżki podatków dla przedsiębiorców: - To jest próba likwidacji przedsiębiorczości. Fundamentalną kwestią jest również wolność słowa, czyli próba wyłączenia Polakom TVN. Pozostaje też kwestia samorządów - miasto Inowrocław straciło dużo pieniędzy na Funduszu inwestycji lokalnych, bo były one dzielone przez urzędników na zasadzie widzimisię, bez jasnych kryteriów.