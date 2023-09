Jarosław Okonek nowym burmistrzem Mroczy. Nie porządzi długo Maja Stankiewicz

Jarosław Okonek wygrał przedterminowe wybory w Mroczy. Prawdopodobnie w piątek 8 września obejmie funkcję burmistrza Maja Stankiewicz

W niedzielę 3 września mieszkańcy Mroczy wybierali nowego burmistrza. Kandydatów było trzech. Największe poparcie uzyskał Jarosław Okonek i to on do końca kadencji rządził będzie w ratuszu.