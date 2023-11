Mniejsze znaczenie dla wymienionych gatunków zwierząt ma tzw. baza żerowa i przemieszczanie się na nią. A to dlatego, że ciepła jesień przedłużyła się w tym roku zdecydowanie i zwierzęta nie mają problemu z pożywieniem. Nie zapadają też w sen zimowy i raczej będą w stanie wykarmić się także w kilku kolejnych miesiącach.

- Jelenie, daniele i łosie można spotkać nie tylko w lasach, ale także na polach i łąkach, gdzie szukają partnerów do przedłużenia gatunku. Stąd też zagrożenie na drogach wiodących przez te tereny, spotęgowane jeszcze o tej porze roku szybko zapadającym zmrokiem, szarugą, trudnymi warunkami atmosferycznymi – wyjaśnia Honorata Galczewska , rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Ratunkiem jest wciśnięcie hamulca

Najgorsze jest to, że kierowcy zauważają je często w ostatnim momencie - w blasku świateł samochodowych, gdy na reakcję jest za późno. Bywa, że aby uniknąć zderzenia, kierowcy odruchowo skręcają, co może się skończyć najechaniem na drzewo. Instruktorzy techniki jazdy radzą w takich sytuacjach utrzymywać tor jazdy na wprost, a jedynie maksymalnie wcisnąć pedał hamulca.

- To nawet nie był las, ale zwykłe pole, i nagle nie wiadomo skąd na drogę przed maską naszego auta wyskoczyła sarna. Gdyby nie refleks mojego syna, świeżo upieczonego kierowcy, doszłoby do wypadku – opowiada nam pani Agnieszka z gminy Rojewo, co tylko potwierdza wyrażoną wyżej tezę, że dzikie zwierzęta pojawiają się także na polach.