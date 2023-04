Jechała przez wieś w Kujawsko-Pomorskiem. Staranowała kilka ogrodzeń przy domach. Tak wyglądały po wypadku [zdjęcia] OPRAC.: (red)

Kobieta zniszczyła ogrodzenia posesji w Ojrzanowie w gminie Łabiszyn. Mieszkańcy wskazują, że wyprzedzanie na tej drodze jest ryzykowne. Uczulają, że tym razem nikogo nie było przed domami, ale sytuacja była bardzo niebezpieczna. Jakie są skutki wypadku w tej wsi? Pokazujemy na kolejnych slajdach >>> ze zbiorów policji Zobacz galerię (9 zdjęć)

Na wieść o wypadku, do którego doszło we wsi Ojrzanowo w powiecie żnińskim, internauci komentują: "Następny pogromca płotów". Policja z kolei apeluje: - Nadmierna, niedostosowana do warunków ruchu prędkość, może się przyczynić do poważnych zdarzeń drogowych.