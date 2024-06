Jeden parkuje jak należy, inny ma to w nosie. Trzeba zmienić prawo! – postulują społecznicy

Problem jest duży, a tym większy im większe jest miasto. Widać to także na Kujawach i Pomorzu.

Sprawą zajął się RPO

Do urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo ruchu społecznego „Miejska Agenda Parkingowa" postulujące zmiany zasad parkowania samochodów na drogach publicznych.

Autorzy wniosku proponują, aby przepisy zezwalały na taki postój wyłącznie w miejscach wyznaczonych za pomocą stosownych znaków drogowych lub odpowiedniej infrastruktury drogowej. Jak precyzuje biuro RPO - chodzi o zlikwidowanie powszechnego dziś parkowania całych samochodów na drogach dla pieszych oraz o spowodowanie, aby stało się to wyjątkiem.

Mimo, że przepisy dopuszczają postój pojazdu na drodze dla pieszych pod określonymi warunkami, które mają zapewnić możliwość swobodnego poruszania się pieszych, to w rzeczywistości kierowcy bardzo często te zasady naruszają. A policja i straż miejska nie są w stanie skutecznie przeciwdziałać takiemu naruszaniu zasad, zwłaszcza w dużych miastach.

Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura RPO zwrócił się do dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Renaty Rychter o ustosunkowanie się do postulatu "Miejskiej Agendy Parkingowej". Prosi także o poinformowanie, czy w ocenie resortu zaproponowana nowelizacja spowoduje zmniejszenie utrudnień w poruszaniu się pieszych po chodnikach, związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów - co pozwoli przechodniom na swobodne przemieszczanie się tą częścią drogi dla pieszych.