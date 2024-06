Jedyny syn Anny Seniuk - tak teraz wygląda. Gdy przyszedł na egzamin do szkoły teatralnej, mama wyszła z sali [16.06.2024 r.]

Tak wygląda jedyny syn Anny Seniuk. Także został aktorem i zapewne widzieliście go na telewizyjnym ekranie

Grzegorz Małecki to jedyny syn Anny Seniuk. "Skakałem z kwiatka na kwiatek i nie bardzo wiedziałam, co mam robić w życiu"

Grzegorz Małecki przyznaje, że nie od razu chciał pójść w ślady mamy. - Długo się buntowałem, bo chciałem znaleźć swoje miejsce. Okazało się jednak, że niedaleko pada jabłko od jabłoni (śmiech). Myśl, że mogę zostać aktorem, zrodziła się bardzo późno, już po maturze. Nie zdawałem jednak od razu do szkoły teatralnej. Przez dwa lata studiowałem na innych kierunkach - wiedzy o teatrze, naukach politycznych i dziennikarstwie. Skakałem z kwiatka na kwiatek i nie bardzo wiedziałam, co mam robić w życiu - opowiadał aktor w rozmowie z Echem Dnia.

Do zabawnej sytuacji doszło w czasie egzaminu do Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Wtedy profesorem w tej uczelni była Anna Seniuk. Nikt nie wiedział, że Grzegorz Małecki to jej syn. On sam udawał, że nie zna mamy i zwracał się do niej per "pani profesor), a aktorka opuściła salę na jego widok.