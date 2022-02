Jemioła coraz mocniej atakuje nasze lasy, parki i skwery. Sprzyja jej ocieplenie klimatu

- Jeszcze kilka lat temu uważaliśmy, że jemioła występuje tylko na drzewostanach liściastych, ale okazało się, że atakuje także iglasty, zwłaszcza sosny. A przecież nasze lasy to głównie takie drzewa. Problem jest ogromny, bo jemioła tak głęboko wnika w drzewo, że to umiera – przyznaje Honorata Galczewska, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu .

Wodę czerpie nawet w czasie suszy

Los drzewa zaatakowanego przez jemiołę jest właściwie przesądzony, bowiem ta nie tylko wnika w tkankę swego żywiciela i czerpie jego składniki odżywcze, ale też intensywnie pochłania wodę pobieraną przez drzewo z gleby. A to ma ogromne znaczenie dla kondycji drzewa w okresach suszy – te robi wszystko, aby zmniejszyć parowanie do atmosfery i zachować jak najwięcej wody (np. szpilki zamykają się), zaś jemioła nadal chłonie wodę. I dlatego nawet podczas suszy jest soczysto zielona. transpiruje. Co gorsza, badania naukowe potwierdzają, iż w miejscach wnikania jemioły do drzewa, zdarzają się zakażenia grzybami.