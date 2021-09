Jeśli masz takie objawy, lepiej zrezygnuj z jedzenia czosnku. Tym osobom czosnek może szkodzić

Co dzieje się z organizmem, gdy spożywamy czosnek? Choć w Polsce czosnek jest niezwykle popularny i lubiany, to nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jakie niesamowite właściwości posiada i jak wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Czosnek ma pozytywny wpływ na układ odpornościowy, obniża poziom cholesterolu we krwi i ciśnienie, wspomaga pracę mózgu a także jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Czosnek był znany ze swoich zdrowotnych właściwości już w starożytnym Egipcie, gdzie stosowano go na takie dolegliwości jak bóle głowy, ukąszenia czy problemy z sercem. Czosnek ma dobroczynny wpływ na nasz organizm i pomaga w wielu dolegliwościach, jednak równocześnie może zwiększać ryzyko niektórych chorób. Co tak naprawdę dzieje się z organizmem, gdy włączamy czosnek do diety? Eksperci wymieniają wiele skutków. Oto niektóre z najbardziej zaskakujących skutków ubocznych spożywania czosnku. Poznaj je w poniższej galerii >>>>>

