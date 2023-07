Jest akt oskarżenia wobec trzech osób po imprezie w parku zabaw w Bydgoszczy. Dwie dziewczynki poparzone Maciej Czerniak

Po wypadku z nieudanym eksperymentem chemicznym w Family Parku w Bydgoszczy zarzuty usłyszały trzy osoby Robert Woźniak/zdjęcie ilustracyjne

Śledztwo, które trwało ponad pół roku, zaowocowało postawieniem trzech pracowników bydgoskiego parku zabaw w stan podejrzenia. To dyrektor właściciel spółki, dyrektor parku zabaw i kierownik zmiany. Akt oskarżenia trafił do sądu we wtorek. W listopadzie roku w wyniku nieudanego eksperymentu chemicznego ucierpiało dwoje dzieci.