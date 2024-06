"Za szczególne zasługi". Znamy laureatów Nagrody Grudziądzkiego Flisaka. W czyje ręce trafi statuetka?

Nagroda Flisaka stanowi uhonorowanie szczególnych zasług społecznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych. Flisactwo związane jest z tradycją ciężkiej i ofiarnej pracy, a Nagroda to wyraz wdzięczności dla wszystkich tych osób, stowarzyszeń i organizacji, które przez swój trud i poświęcenie uświetniły Grudziądz, przydały mu blasku, uczyniły go miejscem szczęśliwszym i piękniejszym.

Kim są tegoroczni laureaci Nagrody Fliska?

Marta Wieliczko jest wioślarką, zawodniczką klubu KW Wisła Grudziądz. To wicemistrzyni olimpijska z Tokio, mistrzyni świata i Europy. Wioślarstwo zaczęła uprawiać w 2010 roku. W sierpniu 2021 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W październiku 2024 roku skończy 30 lat.

Cezary Kopik to artysta - rzeźbiarz, który niedawno świętował jubileusz 50 -lecia pracy twórczej . Pierwsze prace w drewnie wykonał już jako dorosły mężczyzna po przyjeździe do Grudziądza. Tutaj ukończył liceum ogólnokształcące. Następnie podjął pracę w „Stomil-u”. W latach 1976-1985 pełnił funkcję instruktora rzeźby w Młodzieżowym Domu Kultury w Grudziądzu. W latach 1983-1985 przewodniczył grupie plastyków nieprofesjonalnych skupionych w Grudziądzkim Towarzystwie Kultury. Za wszystkie lata aktywności artystycznej, społecznej i edukacyjnej został uhonorowany w 1986 roku odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Piotr Bilski, fotograf od 1965 roku. Podczas służby wojskowej w JW 1955 w Chełmnie czyli 8 Szkolnym Pułku Samochodowym pełnił funkcję fotoreportera. Po powrocie do cywila wygrał konkurs fotograficzny „Grudziądz moje miasto” ogłoszony przez Gazetę Pomorską, gdzie nagrodę wręczył mu, zapraszając do współpracy Leon Staniszewski, ówczesny fotoreporter GP. Tak rozpoczęła się współpraca z lokalną redakcją Gazety. Współpraca, która nieprzerwanie trwa do dnia dzisiejszego. Piotr Bilski fotografię jako pasję rozwijał w Grudziądzkim Towarzystwie Fotograficznym „Konytasty”, gdzie prze długi okres pełnił funkcję wiceprezesa ds. artystycznych. Był pracownikiem grudziądzkich "Wodociągów".