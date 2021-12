Pod Włocławkiem będzie Muzeum Lotnictwa Polskiego. Trwają poszukiwania samolotów i innych eksponatów [zdjęcia]

Tupolew 134 – 80-osobowy samolot pasażerki – pojawił się na działce w pobliżu lotniska Aeroklubu Włocławskiego w piątek 26 listopada 2021 roku. Sprowadził go Seweryn Borkowski, prezes Zarządu Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak”. Wraz z bratem i ojcem stworzył w Redczu Krukowym (powiat włocławski) Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego. Zajmują się głównie motocyklami i samochodami. Zgromadzili ich już sporą kolekcję. Teraz przyszedł czas na kolejne przedsięwzięcie – utworzenie muzeum, które poświęcone zostanie polskiemu lotnictwu .

W Kruszynie pod Włocławkiem powstanie Muzeum Polskiego Lotnictwa

Seweryn Borkowski w ubiegłym roku zrobił licencję pilota. Potem kupił działkę w pobliżu lotniska Aeroklubu Włocławskiego, na której zamierza zbudować hangar muzealny. Znajdą się w nim samoloty, szybowce i akcesoria lotnicze. W swoich zasobach ma już około ośmiu samolotów i około 15 szybowców. Największym eksponatem jest Tupolew 134, który sprowadzono z Niemiec pod koniec listopada 2021 roku . Do Polski transportowany był na trzech ciężarówkach.

Niedaleko Włocławka pojawił się Tupolew 134. Maszyna trafi do muzeum [zdjęcia]

Hangar muzealny, w którym działać będzie muzeum poświęcone lotnictwu, powinien być gotowy pod koniec lata 2022 roku. Jesienią rozpocznie się wprowadzenie eksponatów do muzeum. Pojawią się tam między innymi szybowce oraz samoloty: Antek, Gawron, Wilga, Zlin. Tupolew 134, z racji swoich rozmiarów, będzie stał na zewnątrz budynku. Pomysłodawca muzeum wciąż jednak poszukuje eksponatów. Zależy mu przede wszystkim na polskich eksponatach, lub takich, które były użytkowane w polskim lotnictwie. Seweryn Borkowski podkreśla, że nie chodzi o to, by ktoś przekazał je na potrzeby powstającego muzeum za darmo.