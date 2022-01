Jest gotowy raport oddziaływania na środowisko obwodnicy Więcborka

- W wyniku konsultacji z inwestorem, ZDW po przeanalizowaniu wszelkich dokumentów miał do wyboru dwa warianty przebiegu obwodnicy w miejscowości Dalkowo. W porozumieniu z gminą i zasięgnięciu wszelkich opinii, by uniknąć konfliktów społecznych, inwestor zdecydował o innym wariancie przebiegu obwodnicy. Kilku mieszkańców tej miejscowości w pismach skierowanych do inwestora zasugerowało, że tereny, przez które pierwotnie miała przebiegać obwodnica są dla nich bardziej cenne niż te w drugiej wersji, która mniej uszczupli ich gospodarstwa i korzystniej podzieli grunty. Ten lekko zmieniony wariant również będzie przebiegał około 200 metrów od ich siedlisk, ale nie będzie on za, a przed nimi. Mieszkańcy wyrażają zgodę na zmienioną wersję. Stąd trzeba było umorzyć postępowanie na poprzedni wariant – tłumaczył wówczas Jacek Masztakowski, zastępca burmistrza Więcborka.