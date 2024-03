Jest szansa na film dokumentalny o Perze Jonssonie. Jacek Gajewski: - Warto o tym człowieku cały czas pamiętać

Pomysł pojawił się raptem kilka dni temu przy okazji wizyty Jacka Gajewskiego w Szwecji. Były menedżer "Aniołów" to jeden z najbliższych przyjaciół szwedzkiego mistrza, to on się nim opiekował po tragicznym wypadku w Bydgoszczy, to dzięki niemu Per kilka razy odwiedzał Toruń. Zawsze jest witany owacyjnie przez kibiców, choć od jego ostatniego meczu we barwach Apatora minęło już 30 lat.

- Akurat 21 marca wypadają urodziny Pera i chciałem się z nim spotkać. Tym bardziej, że poprzedni rok był dla niego trudny, miał problemy zdrowotne, musiał poddać się operacji z powodu odleżyn - opowiada Jacek Gajewski.

Tym razem zabrała się z nim do Szwecji ekipa One Sportu z kamerą. W planie było nagranie materiałów promocyjnych przed Speedway Euro Championship. - One sport chciała nagrać kilka klipów po dwie, trzy minuty. No to siedliśmy razem z Perem, zaczęliśmy rozmawiać i pierwszą przerwę zrobiliśmy po 1,5 godzinie nagrania. Chłopaki siedzieli z otwartymi ustami i słuchali niesamowitych historii - śmieje się Gajewski.