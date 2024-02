Żużlowcy Apatora trenują. Jedni w Hiszpanii, drudzy w polskich górach - zobaczcie zdjęcia

Pierwsza drużyna na zgrupowanie wybrała się do Hiszpanii. W tym roku to niezwykle popularny kierunek wśród żużlowych ekip, bo wybrali się tam też m.in. grudziądzanie i leszczynianie.

- Ponownie zawitaliśmy do Hiszpanii na obóz przygotowawczy. Tym razem w nieco innej formie. W tym roku głównym punktem programu jest jazda na crossie, co nie oznacza, że nie mamy czasu na inne aktywności. Przesyłamy Wam dużo słońca - przekazała toruńska ekipa w mediach społecznościowych. - PS. Pozdrowienia dla Unia Leszno i GKM Grudziądz S.A. Miło Was było dzisiaj spotkać.