Jest szansa na przywrócenie połączenia kolejowego Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek

Mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego i okolic odcięci od Bydgoszczy i Poznania. PKS Chojnice zawiesza wszystkie połączenia autobusowe

PKS Chojnice zawiesił do odwołania wszystkie połączenia autobusowe z Chojnic do Bydgoszczy przez Sępólno Krajeńskie W lutym 2020 roku identycznie postąpił z kursem do Poznania. Do dziś go nie przywrócił. Mieszkańcy piszą petycje, samorządowcy interweniują u marszałka. Czy tak ma wyglądać transport publiczny XXI wieku?