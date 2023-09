Joanna Borowiak, poseł PiS: - Dbamy o zrównoważony rozwój

- Jestem posłem 8 lat i przez ten czas wiele razy słyszałam słowa podziękowania za to, że - choćby te kilometry zbudowanych we wsi dróg - usprawniły życie mieszkańcom- mówi w rozmowie z „Gazetą Pomorską” Joanna Borowiak, poseł PiS.

Samorządy otrzymały ogromne wsparcie z takich programów jak na przykład Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład, właśnie na realizację inwestycji służących mieszkańcom. Chcę też podkreślić i to, że o nie wnioskowali samorządowcy różnych opcji politycznych a mieszkańcy, czekali na nie czasem nawet kilkadziesiąt lat. Dziś te inwestycje nie tylko poprawiają jakość ich życia, ale też zapewniają zrównoważony rozwój naszego regionu - nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach, jak i na obszarach wiejskich. Jestem posłem 8 lat i przez ten czas wiele razy słyszałam słowa podziękowania za to, że - choćby te kilometry zbudowanych we wsi dróg - usprawniły życie mieszkańcom- mówi w rozmowie z „Gazetą Pomorską" Joanna Borowiak, poseł PiS.

Na jakie inwestycje zwróciłaby Pani szczególnie uwagę, a które okazały się istotne dla mieszkańców regionu, w tym także dla Włocławka?

To są m. in. inwestycje związane z komunikacją, czyli budowa dróg lokalnych, ale i dróg ekspresowych - S5 i S10. Budowa obwodnic – ze stu powstaje w naszym województwie sześć. I budowa dworców, w tym na przykład nowo oddany we Włocławku. To także wsparcie rozwoju stref gospodarczych – w Brześciu Kujawskim 75 mln zł, a w Lubieniu Kujawskim - 14 mln zł. Bardzo ważne są inwestycje związane z bezpieczeństwem, czy ze sferą społeczną. Chcę przy tym wyraźnie podkreślić, że samorządy otrzymały ogromne wsparcie z takich programów jak na przykład Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład, właśnie na realizację inwestycji służących mieszkańcom. Chcę też podkreślić i to, że o nie wnioskowali samorządowcy różnych opcji politycznych a mieszkańcy, czekali na nie czasem nawet kilkadziesiąt lat. Dziś te inwestycje nie tylko poprawiają jakość ich życia, ale też zapewniają zrównoważony rozwój naszego regionu - nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach, jak i na obszarach wiejskich.

Nawiążę jeszcze do otwartego właśnie dworca PKP we Włocławku. Powstał w ramach Programu Inwestycji Dworcowych...

Muszę przyznać, że to również mój osobisty sukces, bo o tę inwestycję także zabiegałam a pan Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury wpisał na listę inwestycji – w 2017 roku - włocławski dworzec do realizacji. Jest on już 83. inwestycją, zakończoną w ramach największego w historii Polski rządowego programu przebudowy dworców kolejowych, realizowanego przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Został zbudowany od podstaw, kosztował 37,7 mln zł. Wcześniejszy dworzec we Włocławku zatracił zupełnie swoją funkcjonalność i potwornie szpecił okolicę. Teraz, dzięki nowemu, nowoczesnemu i funkcjonalnemu budynkowi - zyskało miasto i podróżni. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na Program Fabryka...

...którego celem, jest aktywizacja potencjałów średnich miast.

Zgadza się. Program jest dedykowany takim miastom jak moje miasto Włocławek, w którym – przy ul. Broniewskiego - powstaje, przy wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu, czteropiętrowy budynek. W nim osoby, które prowadzą działalność gospodarczą będą mogły wynająć powierzchnię przeznaczoną na biuro lub punkt usługowy, także na zasadzie Open Office – nawet na krótki czas – aby spotkać się i porozmawiać z interesantami. Niebawem budynek zostanie ukończony, będzie służył nie tylko włocławskim przedsiębiorcom. Chcę zwrócić uwagę i na to, że we Włocławku budowane są również mieszkania. Powstają dzięki wsparciu programu rządowego, poprzez BGK. To ponad 100 mln zł przeznaczonych na ten cel. Wcześniej mieszkania nie były budowane przez samorząd Włocławka.

Wspomniała Pani o nakładach na bezpieczeństwo, co w tej sferze udało się zrobić?

Rozpocznę od tego, że w regionie utworzyliśmy 8 Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej. A we Włocławku - batalion, w obiekcie przy ul. Leśnej za co chcę podziękować panu Mariuszowi Błaszczakowi, ministrowi obrony narodowej. WOT tworzą fantastyczni ludzie, którzy chcą się szkolić, ćwiczyć i podnosić swoje umiejętności, aby wzmacniać bezpieczeństwo mieszkańców w naszym regionie. Ci ludzie, Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pokazali, że są z nami podczas nawałnic czy pandemii koronawirusa. W tym obszarze, istotne jest także funkcjonowanie ochotniczych Straży Pożarnych. Jestem druhną wspierającą straż pożarną, ale także młodzieżowe drużyny pożarnicze - aby otrzymały finansowe wsparcie. Na nowe samochody, sprzęt czy ubrania… W 2022 premier Mateusz Morawiecki dla młodzieżowych drużyn pożarniczych przekazał 25 mln zł, w tym roku – już 40 mln zł. Bardzo dużo dzieje się też w sferze społecznej.

Dajmy przykład?

Ostatnio, na moje zaproszenie przyjechała do regionu Anita Czerwińska, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej, aby w Kujawsko - Pomorskiem otworzyć drugie już Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Pierwsze, funkcjonuje od ubiegłego roku w Golubiu – Dobrzyniu. Natomiast w Polsce tworzy się obecnie 98 takich instytucji z których 34 już działają, a 64 są w trakcie tworzenia. To bardzo ważne centra, bowiem dają możliwość zamieszkania czy dziennego pobytu osobom z niepełnosprawnościami, w tym w dużej części seniorom. Ale także, w ramach tzw. opieki wytchnieniowej, umożliwiają odpoczynek rodzinie opiekującej się swoim bliskim z niepełnosprawnościami. Przykładem inwestycji łączącej pokolenia jest powstające, z dofinansowaniem Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, Wielopokoleniowe Centrum Aktywności Rodzinnej w gminie Baruchowo, w powiecie włocławskim. W naszym regionie powstały lub zostały zmodernizowane liczne świetlice wiejskie, w których mieszkańcy mogą się spotykać, aby aktywnie spędzić czas. Dzięki rządowemu wsparciu powstały też liczne domy i kluby seniora, tworzone i prowadzone w ramach Programu Senior Plus. W 2015 roku było ich w Polsce zaledwie 99, dzisiaj jest 1200. Obszarów i dziedzin życia, które wsparliśmy jest wiele - jestem przekonana, że udowodniliśmy, że dbamy o zrównoważony rozwój naszego kraju, poprzez tworzenie klimatu i warunków do rozwoju wszystkich regionów, także Kujawsko-Pomorskiego.

