Judyta i Łukasz Łęgowscy z Osieczka w powiecie wąbrzeskim zostali wicemistrzami w konkursie AgroLiga 2022 w kategorii "Rolnik"

Judyta i Łukasz Łęgowscy z Osieczka w gminie Książki w 2022 r. zostali dwukrotnie docenieni

Judyta i Łukasz Łęgowscy z Osieczka samodzielnie gospodarstwo rolne prowadzą od 2012 r. Obecnie posiadają 120 ha ziemi. Uprawiają zboża, rzepak, kukurydzę oraz słonecznik. W 2017 r. rozpoczęli hodowlę kur z przeznaczeniem na jaja konsumpcyjne, które są sprzedawane bezpośrednio klientom. Łukasz Łęgowski podkreślił, że w najbliższych latach małżonkowie planują zbudować większy obiekt, który pozwoli przejść wyłącznie na hodowlę ekologiczną. Judyta i Łukasz Łęgowscy mają trzy córki: Aleksandrę, Alicję i Antoninę.

W 2022 r. Judyta i Łukasz Łęgowscy zostali nie tyko wicemistrzami szczebla wojewódzkiego 3. edycji konkursu AgroLiga 2022 w kategorii "Rolnik", ale także zajęli trzecie miejsce w etapie regionalnym w konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" w województwie kujawsko-pomorskim. Łukasz Łęgowski zdradził "Pomorskiej", że są z tego powodu bardzo zadowoleni. Zapytany o to, co mogło według niego wpłynąć na tak wysokie laury przekazał nam, że zapewne to, że cały czas rozwijają swoje gospodarstwo, inwestują w nowe maszyny i starają się poprawiać jakość wytwarzanych produktów.