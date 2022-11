Jutro radni w Tucholi zdecydują o podwyżce stawek za odbiór śmieci

- Na całe szczęście ma to być jeszcze dwójka z przodu - odpowiada Tadeusz Kowalski. - Proponujemy 29 zł od osoby. Zakładamy, że dzięki podwyżce budżet na śmieci się zbilansuje.

Radni zdecydują dziś. Nowe stawki mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Zdaniem burmistrza, nie ma innej możliwości, by nie trzeba było dokładać środków. Gdy będzie już nowa cena, to i tak wpływy i koszty mają się "ledwo, ledwo" pokrywać.

Jak uzasadniono propozycję podwyżki? Większymi kosztami energii elektrycznej i pracy na wysypisku, ale i materiałów. Droższy jest też oczywiście odbiór śmieci, bo tu znowu trzeba mieć na uwadze wyższe koszty pracy. No i cena paliwa.