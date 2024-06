Już w lipcu wyścig Princess Anna Vasa. Kolarki będą ścigać się w Toruniu i Golubiu-Dobrzyniu

Princess Anna Vasa Tour to nie tylko wyścig kolarski, ale również okazja do podkreślenia bogactwa historycznego i kulturalnego regionu. Połączenie sportu z dziedzictwem Anny Wazówny oraz kulturą Fryderyka Chopina sprawia, że wyścig ten zyskuje unikalny charakter i przyciąga coraz większą uwagę zarówno zawodniczek, jak i kibiców. To doskonała okazja, by promować lokalną kulturę i tradycje, jednocześnie podziwiając wyczyny najlepszych kolarek świata.