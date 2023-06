Kadra Polski w short tracku żądna kolejnych sukcesów. „Mamy chęć powiększenia dorobku”

Biało-czerwoni w ubiegłym sezonie byli rewelacją na światowych arenach, a znakomicie spisywali się przede wszystkim w PŚ i ME w Gdańsku. W najbliższych miesiącach mają zamiar utwierdzić wszystkich w przekonaniu, że bez dwóch zdań należą już do światowej czołówki.

– Short track zrobił świetną robotę w zeszłym sezonie. Zdobyliśmy dwa medale ME. Nasze apetyt wyostrzył też choćby Michał Niewiński, który w Dreźnie został mistrzem świata juniorów. Mamy chęć powiększenia tego dorobku – nie ukrywa Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. – To był historyczny sezon, ale nie zaryzykuję twierdzenia, że zaczyna się złota era polskiego short tracku. Wszyscy natomiast się rozwijamy i wierzę, że będzie tylko lepiej – dodaje Nikola Mazur, piąta zawodniczka ME i szósta na MŚ na dystansie 500 metrów, która podobnie jak jej koledzy dołączyła do Wojska Polskiego. Na początku czerwca 27-latka została żołnierzem-saperem w 9. Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. – Obecne przygotowania zaczęły się inaczej, gdyż w związku z poborem zawodnicy musieli przejść niezbędne szkolenia. Ze strony PZŁS mogą oni liczyć na pełne wsparcie w realizacji nowych obowiązków – zapewnia Niedźwiedzki.