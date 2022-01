Kadry medycznej jest "na styk". System opieki zdrowotnej jeszcze jakoś się kręci

- Słyszałam, że tylko 30 procent absolwentów pielęgniarstwa podejmuje pracę w zawodzie – mówi Karolina Welka, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. - W systemie ochrony zdrowia przez lata powstałą luka pokoleniowa. Staramy się zachęcać każdy rocznik do współpracy ze szpitalem. Mamy stosunkowo młode pielęgniarki, pracujące od kilku lat po studiach oraz osoby w wieku emerytalnym. Podobnie jest z lekarzami. Przypominam, że szpital we Włocławku nie jest ośrodkiem akademickim, lekarskim. Do pracy trafiają ludzie z innych miast. Lekarz po studiach podejmujący staż i rezydenturę w jakimś mieście, zakłada rodzinę, kupuje mieszkanie i osiedla się. Trochę inaczej wygląda to w miejscowościach, w których takich uczelni nie ma. W ramach programu “Medyk jutra” rozmawiamy już ze studentami piątego, szóstego roku, których zapraszamy, by robili u nas rezydentury. Jeśli zwiążą się z miejscem, to jest szansa, że będą zasilały kadry takiej placówki jak nasza. Mamy sześć takich osób. A jeśli chodzi o pielęgniarki, pielęgniarzy, opiekunów medycznych, przydałoby się nam ich więcej. Na dodatek w czasach Covidu, otwierane są szpitale tymczasowe czy jednoimienne, które potrzebują specjalistycznych kadr. Od dwóch – trzech lat uczelnie medyczne otworzyły szerzej rekrutację, ale wykształcenie lekarza specjalisty zajmuje lat dziesięć! A przecież ciągle ludzie odchodzą na emerytury. Covid zweryfikował dorabianie, wiele osób przeszło na emerytury i nie dorabia w szpitalu, poradni czy przychodni. System pracy w warunkach pandemicznych jest bardzo obciążający fizycznie i psychicznie.