Kajakarzy z kujawsko-pomorskiego nie wpuszczono do śluzy na przekopie Mierzei Wiślanej

- Zostaliśmy potraktowani obcesowi, niemiło. Zastanawiamy się zatem po co jest ten wykonany za ogromne pieniądze przekop, cały kanał żeglowny, i po co wymyślono tak restrykcyjne przepisy? To tym dziwniejsze, że stan morza był dokładnie zerowy, żadnego zagrożenia. Ot wpłynąć, prześluzować i popłynąć dalej. Czego trzeba więcej? - pyta Rajewski.

Według relacji Rajewskiego z kapitanatem uzgodniono, że nie będzie potrzebna asysta motorówki, ale gdy kajakarze pojawili się przed śluzą o godz. 9.15, okazało się, że jednak jest potrzebna. Wodniacy nie zostali wpuszczeni do śluzy , nie mogli wyjść na brzeg za pomocą specjalnej pochyli (slipu), by przenieść kajaki wzdłuż śluzy, bo poinformowano ich, że slip przechodzi przegląd.

- To się w głowie nie mieści. Nasz rejs kajakowy był wcześniej zgłoszony do kapitanatu portu Nowy Świat, otrzymał pozwolenie, a gdy pojawiliśmy się zgodnie z wytycznymi w poniedziałek rano przed śluzą, odmówiono nam przeprawy – skarży się bydgoszczanin Grzegorz Rajewski, komandor rejsu, instruktor kajakarstwa.

W efekcie kajakarze z Bydgoszczy, Torunia i Janowca Wielkopolskiego (5 osób, w tym jedna kobieta) oraz ich dwaj znajomi z Gdańska i Elbląga, którzy dołączyli do grupy na przystani w Mikoszewie, musieli wrócić na morze, wylądować na plaży na wysokości Kątów Rybackich, przeciągną kajaki przez wydmy do drogi, gdzie podjechał pilotujący ich na całej trasie samochód.

Akcja poszukiwawcza na zalewie

- Przez to, że nie przepuszczono nas, że procedury były ważniejsze od ludzi i zdrowego rozsądku, straciliśmy dużo czasu. Gdy wreszcie wypłynęliśmy na Zalew Wiślany, pojawił się wiatr i zaczęła się podnosi fala. To była zapowiedź tego, co rozegrało się później... – opowiada drugi bydgoski kajakarz Andrzej Gomol .

Teraz kajakarze pytają, dlaczego odmówiono im śluzowania? Dlaczego wymyślono tak restrykcyjne i nieżyciowe przepisy? Musieli wymyślić jej urzędnicy kompletnie nierozumiejący potrzeb kajakarzy. Zastanawiające jest na przykład to dlaczego w monitorowanym i nadzorowanym kanale (przekopie) potrzebna jest asysta motorówki, a już na Zatoce Gdańskiej i na zalewie, czyli na otwartych wodach morskich nie. Ich zdaniem to kompletna niedorzeczność.

Na wysokiej fali grupa rozproszyła się. Gdy wreszcie dotarła we w miarę bezpieczne, osłonięte przed falą miejsce w pobliżu ujścia Szkarpawy do zalewu, okazało się, że brakuje kolegi z Elbląga. Nie odbierał telefonu, bo miał schowany i zabezpieczony przed wodą w luku ładunkowym. Jego żona powiadomiła policję i służby ratunkowe, rozpoczęły się poszukiwania zaginionego.

Kajakarze nie wypełnili warunków

Płyną 540-kilometrową pętlą

Pięcioro z siedmiorga kajakarzy, którym nie udało się pokonać przekopu Mierzei Wiślanej, płynie wielką około 540-kilometrową pętlą kajakową z bydgoskiego Fordonu do Fordonu. W Mikoszewie dołączyli do nich przyjaciele z Gdańska i Elbląga.

Trasa rejsu wiedzie Wisłą, morzem wzdłuż brzegu Zatoki Gdańskiej do Nowego Świata (który jak wiemy nie był dla nich przyjazny), Zalewem Wiślanym do Elbląga, Kanałem Elbląsko - Ostródzkim do Drwęcy i z jej nurtem do Wisły, a dalej przez Toruń do Bydgoszczy. Na mecie chcą się zameldować w niedzielę 25 czerwca.

W rejsie uczestniczą wodniacy z naszego regionu: Grzegorz Rajewski, Andrzej Gomol (obaj z Bydgoszczy), Lucyna Serożyńska, Bogdan Serożyński (z Torunia) i Jerzy Piniarski z Janowca Wielkopolskiego. Z lądu, jadąc samochodem, zabezpiecza ich i wiezie sprzęt biwakowy Krzysztof Palmowski.