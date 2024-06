Kierunek Berlin. Bydgoscy kajakarze mają go już w zasięgu wioseł

Meta to śluza Berlin Spandau na Haweli. Licząc od Bydgoszczy, gdzie w sobotę 15 czerwca rozpoczęli swą niezwykłą przygodę, za rufami kajaków odłożonych zostanie ok. 426 kilometrów.

- Dziś chłopaki wypłynęli z kempingu w pobliżu słynnej podnośni Niederfinow, ale nie dalej na wprost Kanałem Odra – Hawela, a starym Kanałem Finow. Tu jest mnóstwo śluz i niestety są nieczynne, więc trzeba przenosić kajaki, a to utrudnia i opóźnia płynięcie – mówi nam Krzysztof Palmowski, logistyk wyprawy, który jedzie samochodem z przyczepką wzdłuż szlaku wodnego.

Na Kanale Finow (Finowkanal), który ma 32 km, są teraz Andrzej Gomol (Bydgoszcz), Tomasz Gabryś (Bydgoszcz) i Bogdan Smaga (Łobez). Po wpłynięciu na Kanał Odra – Hawela, do grupy dołączy Grzegorz Rajewski (Bydgoszcz, komandor rejsu).

W sobotę wodniakom zostanie do pokonania jeszcze ok. 20-30 km, co oznacza, że jeszcze tego dnia mają graniczącą z pewnością szansę dotarcia do śluzy Spandau.