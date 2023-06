Kaktus dla prezydenta Włocławka - prezent od ministra Adamczyka. Mamy zdjęcia!

- Prezydent naszego miasta z ogromnym uporem twierdził na wielu konferencjach, prostując, że tak powiem nasze zapowiedzi, że ten dworzec włocławski będzie budowany. Wtedy jeszcze nie widzieliśmy, czy będzie remontowany, czy będzie trzeba go wyburzyć - mówi Joanna Borowiak. - Okazało się, że został zburzony i postawiony nowy budynek, ale pan prezydent z uporem twierdził, że my mówimy nieprawdę, ale nie przeszkodziło to włodarzowi miasta Włocławka zaprosić na Facebooku do świeżo przeniesionej kasy z tymczasowego dworca, który już został zlikwidowany. Zaprosić mieszkańców Włocławka, zaprosić podróżnych do tego, by korzystali właśnie z tego obiektu z nowej kasy biletowej. W środę minister Andrzej Adamczyk przekazał właśnie ten oto kaktus symboliczny i my dzisiaj, zgodnie z oczekiwaniem, ten właśnie o to piękny kaktusik chcemy przekazać panu prezydentowi miasta Włocławka.