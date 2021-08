Kapitan bydgoskich koszykarek odpocznie od grania. Chce jednak zostać w klubie

O swojej najbliższej przyszłości 38-latka poinformowała w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na facebookowym profilu Klubu Sportowego Basket 25 Bydgoszcz.

"Witam serdecznie wszystkich kibiców i sympatyków koszykówki🏀Pewnie wielu z Was czekało i czeka na informacje odnośnie mojej osoby, więc jestem i chciałabym podzielić się z Wami moją decyzją. Na dzień dzisiejszy postanawiam zrobić sobie przerwę od koszykówki, nie zobaczycie mnie na parkietach Energa Basket Ligi Kobiet. Na moją decyzje miało wpływ wiele czynników, nie była to na pewno dla mnie łatwa decyzja, ale właśnie tego potrzebuje na obecnym etapie mojego życia. Nie oznacza to jednak końca mojej kariery, kto wie co życie mi przyniesie, przecież plan był, że zagram jeszcze z Amelką❤️🏀🤪Nie chciałabym jednak póki co rozstawać się z Wami i koszykówką całkowicie, myślę o pracy w klubie, chciałabym pomagać już teraz nie na boisku, ale poza nim. Jesteśmy w trakcie rozmów, a jak będzie czas pokaże😊Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i całuje Mela"

Elżbieta Międzik została zawodniczką bydgoskiego klubu w 2011 roku i grała w nim przez 10 sezonów. W tym czasie zdobyła m.in. 4 srebrne i 3 brązowe medale w lidze oraz Puchar Polski. W minionych rozgrywkach EBLK spędzała na parkiecie średnio niewiele ponad 24 min/mecz i zdobywała śr. 6,3 pkt.