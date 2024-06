Katarzyna Zdanowicz i Piotr Witwicki to twarze Polsatu - zdjęcia. Oboje pochodzą z Kujaw i Pomorza [18.06.2024 r.]

Katarzyna Zdanowicz zawsze chciała być dziennikarką

- Bardzo mnie cieszy, że rozmowy z osobami ze znanym nazwiskiem i z tymi z mniej znanymi przyciągają podobną ilość ludzi, co podkreśla, że najważniejszy jest przekaz i ciekawa historia . Lubię swoje podcasty za to, że jest w nich różnorodność, że nie ogranicza mnie czas antenowy i mogę sobie pozwolić na szczerą, dłuższą i intymną rozmowę z moimi gośćmi - mówi Katarzyna Zdanowicz.

Czym jest sukces dla Katarzyny Zdanowicz?

Katarzyna Zdanowicz sięga dalej i wyżej. Swoją interpretację słowa sukces przedstawia tak: - Sukces to jest bardzo pojemne słowo. Pytanie, gdzie leży granica tego sukcesu, czy przypadkiem my sobie ciągle tej granicy nie przestawiamy wyżej. Nauczyłam się od pewnego czasu mówić, że osiągnęłam sukces, ale to nie jest absolutnie sufit, którego chciałabym dotknąć. Myślę, że jest jeszcze kilka szczebli i kilka takich momentów, które chciałabym, żeby mnie zaskoczyły. Mam jeszcze kilka celów do zrealizowania" - zaznacza Katarzyna Zdanowicz.