KGW dostaną premie za wsparcie szczepień przeciwko COVID-19. Wystarczy zorganizować festyn

W Polsce trwa akcja szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest do tej pory blisko 17 mln osób, jednak liczba osób zapisujących się na szczepienie spada. - W zeszłym tygodniu średnia dzienna to 44 tys. i to jest spadek tydzień do tygodnia o kilkanaście procent - powiedział w piątek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

- W większości państw Unii Europejskich widzimy zwolnienie tempa szczepień, wyczerpuje się pula osób nimi zainteresowanych. Powinno to nas mobilizować do zachęcania innych do szczepień, po to, żeby Polacy uzyskali odporność zbiorową w kontekście nadchodzącej czwartej fali – przekonywał Michał Dworczyk.

KGW mają przekonać co szczepień w swoich sołectwach

Jedną z dróg dotarcia do nieprzekonanych osób mają być akcje organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Rząd liczy na to, że zaufanie, jakim na ogół są darzone gospodynie, przełoży się na kolejnych chętnych do przyjęcia dawki szczepienia. Pierwszym kołem z Kujawsko-Pomorskiego, które złożyło wniosek o dofinansowanie festynu i to na pełną kwotę jest KGW z powiatu nakielskiego.