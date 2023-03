Kiedy ruszy uczelnia wyższa przy WZU w Grudziądzu? Jest szansa, że w tym roku

Uczelnia wyższa przy Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu

Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami, w 2019 roku, wyższa uczelnia techniczna przy WZU, miała ruszyć już w październiku 2020 roku. Pierwszy nabór planowano na październik 2021 roku.

Uczelnia ma kształcić inżynierów mechatroników, przede wszystkim na potrzeby wewnętrzne grudziądzkiej spółki zbrojeniowej, w której rozwijane są nowoczesne technologie, co wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji załogi i zasilania kadrami z najwyższymi umiejętnościami. Gdy w 2020 roku wniosek o utworzenie uczelni składano do ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa jednym z argumentów było to, że spółka będzie realizować część amerykańskiego offsetu towarzyszącego zakupieniu przez Polskę systemu rakiet Patriot.