Kiedy wreszcie utwardzą drogę z Buczka do Czerska Świeckiego? Na pewno nie w tym roku

Zwłaszcza mieszkańcy sołectwa Buczek - Skrzynki. Zapowiadają oni złożenie petycji w tej sprawie.

- Nie można przejechać samochodem, dowożenie dzieci do szkoły i dojazd do pracy to koszmar. Każdy się boi, że utonie w błocie – tłumaczy Sławomir Warczak, który jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku. - W taką pogodę, jak teraz, nie ryzykowałbym jazdy do akcji tą drogą. Wóz mógłby ugrzęznąć. Zresztą objazdy to rutyna, bo bardzo często nie da się z tej drogi korzystać.