Kierowca i pasażer usłyszeli zarzuty. Wpadli, bo w gminie Żnin jechali za szybko

Policjanci zatrzymali samochód do kontroli, bo ten jechał o 31 km/h szybciej niż powinien. Mundurowi sprawdzili 32-letniego kierowcę, mieszkańca powiatu wałbrzyskiego w policyjnych systemach. Wtedy też okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania pojazdami.

Wylegitymowano także pasażerów. Jeden z nich, 29-letni mieszkaniec gminy Pakość w sąsiednim powiecie inowrocławskim podawał dane innej osoby.