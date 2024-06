Kierowca z Brześcia Kujawskiego oskarżony o udział w handlu ludźmi. Od 2022 roku czeka na proces w Wielkiej Brytanii

Historię pana Sławomira opisywaliśmy już kilka razy w 2022 i 2023 roku. To kierowca samochodów ciężarowych. Został ujęty w nocy z 12 na 13 lipca 2022 , kiedy wracał z Manchesteru do miasta docelowego w Belgii. Zatrzymał się na postój przy autostradzie niedaleko angielskiego Dover. W nocy obudzili go funkcjonariusze policji, skuli i zatrzymali. Zarzucono udział w handlu ludźmi. Policję miało wezwać dwóch Wietnamczyków, którzy przebywali na pace jego ciężarówki.

Tłumaczy, że kilka tygodni temu był w drodze na swoją rozprawę w sądzie w Anglii, ale na trasie dostał wiadomość od adwokata, że postępowanie zostało odroczone do 2025 roku. - Moja prawnik mnie uspokaja, mówi, że tamtejszy prokurator działa wbrew logice. Też to wiem, ale ta sprawa wisi nade mną jak miecz Damoklesa.

Nie zna pokrzywdzonych, nie zna aresztowanych

- To się wszystko razem nie trzyma - komentował kierowca, kiedy po raz pierwszy się z nim skontaktowaliśmy. - Według tego, co powiedzieli policji, ja ich porwałem w Manchesterze, nie skrępowałem ich, nie zakneblowałem, zostawiłem im jeszcze w kieszeniach telefony, dojechałem około godz. 19 w okolice Dover i udałem się na spoczynek. Oni natomiast nie zrobili nic, obudzili się około godziny pierwszej w nocy i zadzwonili na policję. Wtedy ich namierzono i zaczęła się moja gehenna w Wielkiej Brytanii. Opis tej sytuacji dostałem dopiero, kiedy policja zadała mi pytanie, skąd jadę, gdzie byłem.

Mężczyzna został aresztowany. Dodatkowo do sprawy zatrzymano trzech innych mężczyzn. Brytyjska policja informuje, że są nimi: 28-letni Krekar Ibrahim Maarof, mieszkaniec Salford, 24-letni Mohammed Rajab z Coventry i Tuyen Phung, lat 34, bez stałego adresu. Wszyscy zostali oskarżeni o "spisek w celu porwania i dwa przestępstwa na podstawie ustawy o współczesnym niewolnictwie". Działania były przeprowadzone - jak informuje policja - "w ramach śledztwa prowadzonego przez detektywów z Kent i Essex z wydziału ds. ciężkich przestępstw".

Mówi, że nie zna ani zatrzymanych, ani pokrzywdzonych. Adwokat wyznaczona mu z urzędu zdołała doprowadzić do wypuszczenia Polaka z aresztu i możliwości umieszczenia do w mieszkaniu, które na Wyspach opłacał mu polski pracodawca. Zatrzymany musiał jednak do drugi dzień meldować się na policji. W styczniu 2023 roku brytyjski sąd złagodził te sankcje wobec Polaka. Teraz musi on kontaktować się telefonicznie z policją.