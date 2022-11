Kierowcy znaleźli sposób na wymianę opon: omijają długie kolejki i umawiają się przez internet Marek Weckwerth

To już zdecydowanie czas na wymianę opon z letnich na zimowe. W wielu przypadkach na wizytę w warsztacie można się umówić online Dariusz Bloch

Wielogodzinne kolejki do wulkanizatora i rozpaczliwe poszukiwanie wolnych terminów na wymianę opon to coroczna udręka kierowców. Dane portalu www.dobrymechanik.pl wskazują jednak na to, że coraz więcej kierowców szuka możliwości zarezerwowania wizyty przez internet.