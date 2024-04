Na moście w Samociążku kładą już asfalt. Przeprawa ma zostać otwarta 30 kwietnia, dwa tygodnie przed terminem

Oficjalny termin oddania mostu do użytku po kapitalnym remoncie trwającym kilka miesięcy to połowa maja. Już w lutym br. starosta Wojciech Porzych informowała nas, że wykonawca zrobi wszystko, by termin ten przyspieszyć. By przeprawa była dostępna dla kierowców już w długi majowy weekend: 1-5 maja.

Na razie ruch wahadłowy

Poprawi się nośność, znikną barierki

Przetarg wygrała firma Kormost. Prace rozpoczęły się 1 lipca 2023 r. Zamknięcie przeprawy dla ruchu miało nastąpić 1 sierpnia, ale udało się termin ten przeciągnąć aż do września 2023 r. To co mógł wykonawca starał się zrobić przy otwartym ruchu, by do minimum ograniczyć utrudnienia. Teraz też drogowcy dwoją się i troją, by 30 kwietnia udostępnić przeprawę kierowcom. Trzymamy kciuki by się udało!