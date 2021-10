Kijewo. Wspólne ćwiczenia 56 bazy Lotniczej i 82 batalionu lekkiej piechoty w Kijewie pod kryptonimem Gopło-21. Zdjęcia

Jak informuje porucznik Paweł Banasiak, oficer prasowy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojska Obrony Terytorialnej są przeznaczone m.in. do wsparcia sił wydzielonych do przygotowania i zabezpieczenia przybycia wojsk operacyjnych do Stałego Rejonu Odpowiedzialności. Jednym z elementów wspólnego ćwiczenia Gopło-21 było praktyczne przeprowadzenie tego elementu w oparciu o obiekty szkoleniowe na strzelnicy w miejscowości Kijewo pod Toruniem.

Żołnierze 82 batalionu lekkiej piechoty mieli za zadanie zabezpieczenie obiektu, który został przeznaczony do rozwinięcia zapasowego stanowiska dowodzenia 56 Bazy Lotniczej. Żołnierze lekkiej piechoty dokonali sprawdzenia obiektu i okolicznych terenów leśnych pod kątem działalności grup dywersyjno-rozpoznawczych przeciwnika. Dopiero po otrzymaniu meldunku o zabezpieczeniu budynków i gotowości do ich przekazania, grupa rekonesansowo-przygotowawcza 56 BLot rozpoczęła przemieszczenie do Kijewa.