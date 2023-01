Kilkanaście tysięcy wspaniałych kibiców na trybunach, ale porażka Polaków ze Słowenią

O meczu Polski ze Słowenią mówiło się bardzo dużo. Nie brakowało nawet opinii, że do tego meczu Biało-Czerwoni przygotowywali się przez ostatnie cztery lata. Zwycięstwo ze Słowenią miałoby bowiem znaczny wpływ na dalszą walkę Polaków o awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. Dlaczego? Zespoły do kolejnej rundy, w której powalczą o ćwierćfinał, przechodzą z punktami zdobytymi w bezpośrednich pojedynkach z rywalami w grupie, a z grupy B najprawdopodobniej awansują Francja, Polska (w przypadku wygranej z Arabią Saudyjską) i właśnie Słowenia. A to upragnione miejsce w najlepszej ósemce mistrzostw świata umożliwiłoby walkę o igrzyska olimpijskie w Paryżu…

Ale o zawiłych kalkulacjach Polacy na boisku powinni zapomnieć. I wydawało się, że od pierwszych minut nie tylko wierzą w końcowy sukces, ale przede wszystkim konsekwentnie do niego dążą. Przede wszystkim Biało-Czerwoni byli skuteczni, a kolejne trafienia zaliczał Arkadiusz Moryto, który wykorzystywał kontry (4:2). Słoweńcy grając w osłabieniu wycofywali bramkarza, a Polacy przy przechwytach nie mieli dla nich litości. Niestety, dobrej gry gospodarzy wystarczyło tylko na 10 minut. Następnie zespół prowadzony przez trenera Patryka Rombela zaczął słabo bronić, pozwalał Słoweńcom wychodzić na czyste pozycje, a Adam Morawski był bezradny. Co gorsza, od 18. minuty, od stanu 10:11, Polacy nie mogli trafić do bramki rywali niemal… do końca pierwszej połowy. Tę fatalną passę przerwał w końcu Moryto, ale wcześniej Słoweńcy bezlitośnie wykorzystywali każdy błąd i do szatni Biało-Czerwoni zeszli prz sześciopunktowej stracie (11:17).